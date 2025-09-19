Si rinnova miracolo San Gennaro sangue si scioglie alle 10.08
AGI - Nel giorno della solennità del s anto patrono di Napoli, si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio è stato dato alle 10,08 dall'abate della Cappella del tesoro di San Gennaro, Vincenzo De Gregorio, ai tantissimi fedeli e curiosi che affollano il Duomo. "Possiamo annunciare con gioia che la reliquia è stata trovata completamente liquida", dice De Gregorio, sventolando un fazzoletto bianco, come vuole la tradizione. L'annuncio è stato seguito da un lungo applauso da parte dei presenti. . 🔗 Leggi su Agi.it
