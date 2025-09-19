Si rinnova miracolo San Gennaro sangue si liquefa alle 10.08

Agi.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Nel giorno della solennità del s anto patrono di Napoli, si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio è stato dato alle 10,08 dall'abate della Cappella del tesoro di San Gennaro, Vincenzo De Gregorio, ai tantissimi fedeli e curiosi che affollano il Duomo. "Possiamo annunciare con gioia che la reliquia è stata trovata completamente liquida", dice De Gregorio, sventolando un fazzoletto bianco, come vuole la tradizione. L'annuncio è stato seguito da un lungo applauso da parte dei presenti. . 🔗 Leggi su Agi.it

si rinnova miracolo san gennaro sangue si liquefa alle 1008

© Agi.it - Si rinnova miracolo San Gennaro, sangue si liquefa alle 10.08

In questa notizia si parla di: rinnova - miracolo

Basilica di Santa Maria Maggiore: il miracolo di agosto che si rinnova

San Gennaro, si rinnova il miracolo. Alle ore 10,07 la liquefazione del sangue del patrono

Miracolo di San Gennaro col sangue che si è sciolto, cosa significa per Napoli nella tradizione popolare; San Gennaro, si rinnova il miracolo. Alle ore 10,07 la liquefazione del sangue del patrono; Miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto alle 10.08: si rinnova il prodigio del patrono di Napoli.

rinnova miracolo san gennaroMiracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto alle 10.08: si rinnova il prodigio del patrono di Napoli - 08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle persone presenti nel Duomo di ... Da msn.com

rinnova miracolo san gennaroMiracolo San Gennaro del 19 settembre 2024: il sangue sciolto alle ore 9.59 - Si è ripetuto oggi il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, nel Duomo di Napoli: quando don Mimmo Battaglia ha estratto l'ampolla è ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Rinnova Miracolo San Gennaro