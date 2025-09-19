Si presenta allo stadio con un biglietto falso | denuncia e daspo per un 27enne

Un 27enne genovese è stato scoperto mentre tentava di accedere alla tribuna dello stadio di Como con un biglietto falso, nel tentativo di seguire dal vivo la partita Como 1907-Genoa.Il giovane aveva superato il prefiltraggio, ma il controllo digitale ai tornelli ha respinto il titolo. Fermato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Si presenta allo stadio con un biglietto falso: denuncia e daspo per un 27enne

Biglietti falsi allo stadio. Denunciati tre tifosi - Cagliari, disputata sabato, ha denunciato a piede libero per il reato di uso di atto falso, per aver oltrepassato illecitamente le ... ilgiorno.it scrive

Como, passano i tornelli dello stadio con biglietti falsificati: due denunciati - Como, 14 aprile 2025 – Hanno tentato di entrare allo stadio di Como con biglietti falsi, realizzati con codici a barre che sono risultati già utilizzati: per questo motivo, la polizia ha denunciato ... Lo riporta ilgiorno.it