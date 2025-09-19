Al festival di Open gli occhi sono stati puntati ancora una volta sulla Palestina sfruttando la presenza del patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, che per qualche settimana è stato papabile dopo la morte di Francesco. Il cardinale è stato ospite in collegamento con Parma, dove a dirigere i lavori c'era Enrico Mentana, direttore della testata. " Quello che è accaduto il 7 ottobre è frutto di anni di sviluppo, se si può usare questa parola, di evoluzione di un linguaggio e pensiero iniziato molto prima da ambo i lati ", ha dichiarato il cardinale riferendosi all'attacco terroristico subito da Israele nel 2023. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Si percepisce come unica vittima". L'affondo del cardinale Pizzaballa su Israele