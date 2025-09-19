Si finge carabiniere e ruba gioielli e preziosi a coppia di anziani aggrediti per fuggire

Avrebbe tentato una truffa a danno di una coppia di anziani spacciandosi per carabiniere.E dopo che avrebbe rubato ai due gioielli e preziosi li avrebbe anche aggrediti per riuscire a scappare dall'abitazione di Popoli nella quale si era furtivamente introdotto.Ma i carabinieri della locale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: finge - carabiniere

Terracina, si finge un carabiniere e cerca di truffare un 81enne

Rapinatore a 17 anni, si finge carabiniere poi spintona l’anziana e fugge con i gioielli

Roma, si finge carabiniere e prova a truffare un’anziana: arrestato grazie alla figlia della donna

A soli 19 anni si finge carabiniere: ecco perché https://ift.tt/XnD9rtM - X Vai su X

Truffa ai danni di un’anziana: denunciato un 24enne ? La Polizia di Stato ha denunciato un giovane di 24 anni, accusato di aver raggirato una donna di circa 80 anni fingendosi carabiniere . L’uomo si sarebbe presentato a casa dell’anziana convincend Vai su Facebook

Si finge carabiniere e ruba gioielli e preziosi a coppia di anziani aggrediti per fuggire; Genova: si finge carabiniere e ruba gioielli per 180mila euro a un’anziana, arrestato 20enne, complice sottoposta a obbligo di dimora; A 17 anni truffa un'anziana e le ruba gioielli, preso grazie a una vicina della donna.

Due donne si fingono appartenenti ai Carabinieri e truffano due anziane: inseguite per 30 km e arrestate con gioielli per 45 mila euro - I Carabinieri di Sansepolcro, allertati dai colleghi emiliani, hanno intercettato l’auto delle due donne sulle strade vicino a Sansepolcro. Scrive corrierediarezzo.it

Falso carabiniere ruba 180 mila euro di gioielli a un’anziana, arrestato insieme alla complice - L’anziana vittima si era rivolta alla stazione dei carabinieri riferendo di aver ricevuto nel pomeriggio precedente un sms apparentemente inviato da ... Riporta ilsecoloxix.it