Si è spento in un tragico incidente stradale a Los Angeles nella notte tra il 13 e il 14 settembre | aveva solo 46 anni
B rad Everett Young, attore conosciuto per i ruoli in Grey’s Anatomy e General Hospital e apprezzato fotografo di Hollywood, è morto a 46 anni in un tragico incidente stradale a Los Angeles nella notte tra il 13 e il 14 settembre. L’auto di Young, che stava rientrando a casa dopo aver visto un film, è stata colpita frontalmente da un veicolo contromano sulla 134 Freeway. L’attore è deceduto sul posto, come confermato dal suo rappresentante Paul Christensen a The Hollywood Reporter. La vita dopo la morte: il software per “parlare” con i propri defunti è realtà X Leggi anche › Addio Re Giorgio. È morto Giorgio Armani › Addio Emilio Fede, l’ex direttore del Tg4 è morto a 94 anni Brad Veretett Young, una carriera tra set e red carpet. 🔗 Leggi su Iodonna.it
