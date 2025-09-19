Si è sciolto a Napoli il sangue di San Gennaro

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è sciolto il sangue di San Gennaro. L’annuncio è stato dato alle ore 10.08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle persone presenti nel Duomo di Napoli. “Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida”, ha annunciato l’abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio. Come da tradizione ad accompagnare l’annuncio, lo sventolio del fazzoletto bianco da parte di uno dei componenti della Deputazione del Tesoro di San Gennaro.  L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

