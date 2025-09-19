Si apre il convegno per rendere omaggio alla figura di Ida Magli
Un convegno per rendere omaggio alla figura di Ida Magli nell’anno del centenario della nascita: è quello che si svolgerà al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera (BS). Antropologa controcorrente, filosofa, scrittrice, vincitrice del Premio del Vittoriale nel 2015 per il suo prezioso contributo di scrittrice e intellettuale, Ida Magli è sepolta nel Mausoleo del Vittoriale degli Italiani, cui donò il suo archivio. Domani e domenica il Vittoriale le renderà omaggio con un convegno dal titolo ’Omaggio a Ida Magli’. Due giorni in cui confrontarsi, dare un tributo, ricordare una figura unica nel panorama culturale italiano, che ha usato per prima e a fondo gli strumenti dell’ antropologia culturale per studiare la nostra vita sociale e il carattere dell’uomo contemporaneo, riuscendo a leggere l’anima del nostro tempo e spesso ad anticipare – inascoltata – il futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
