Si alza il sipario sui Campionati del Mondo di Petanque Oggi cerimonia inaugurale domenica le grandi finali

Si è alzato ufficialmente il sipario sui Campionati del Mondo di Petanque, organizzati dalla Federazione Italiana Bocce, grazie al sostegno del Ministro per lo Sport, della Regione Lazio, di Roma Capitale, degli sponsor della FIB We Build, Macron, Allianz e Cogeca e, soprattutto, alla. 🔗 Leggi su Today.it