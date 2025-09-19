Si alza il sipario sui Campionati del Mondo di Petanque Oggi cerimonia inaugurale domenica le grandi finali
Si è alzato ufficialmente il sipario sui Campionati del Mondo di Petanque, organizzati dalla Federazione Italiana Bocce, grazie al sostegno del Ministro per lo Sport, della Regione Lazio, di Roma Capitale, degli sponsor della FIB We Build, Macron, Allianz e Cogeca e, soprattutto, alla. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: alza - sipario
Si alza il sipario sulla stagione lirica del Teatro Galli: in vendita le prevendite per "La cambiale di matrimonio" di Gioachino Rossini
A Catania si alza il sipario sulla seconda tappa del Campionato Italiano di beach volley
Si alza il sipario del Garda Festival con musica classica al Brolo delle Melanie
GRANDI NOMI, PRIME NAZIONALI ED EMOZIONI: SI ALZA IL SIPARIO SULLA NUOVA STAGIONE DI ANÀ-THEMA TEATRO Si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale del Teatro della Corte di Osoppo, come sempre firmata da Anà-Thema Teatro. Un cart - facebook.com Vai su Facebook
#UCL Si alza il sipario sulla #ChampionsLeague. Questa sera alle 21:00 #JuventusBorussiaDortmund. Domani #AjaxInter e #PsgAtalanta. Giovedì ManchesterCityNapoli. Tutto in diretta su #Radio1 https://raiplaysound.it/radio1 Di Francesco Repice #GR1 - X Vai su X
Si alza il sipario sui Campionati del Mondo di Petanque. Oggi cerimonia inaugurale, domenica le grandi finali; A Torino si alza il sipario sui Virtus Indoor Rowing World Championship 2025; Liguria 2025: si alza il sipario sui Campionati Europei di Scherma. Sabato 14 giugno l'Apertura.
Si alza il sipario: svelati i calendari di Eccellenza e Serie C1 di calcio a 5 - La Sala Rossa della sede del Comitato Regionale Sicilia della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti è stato il teatro ideale ... Scrive messinasportiva.it
Grand Prix Offshore, si alza il sipario - Il Grand Prix Offshore Cervia Milano Marittima, insieme ai suoi affascinanti bolidi, è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motonautica ad alta velocità. Segnala ilrestodelcarlino.it