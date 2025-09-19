Si allontana da casa minacciando di farla finita salvato in extremis dai soccorritori

Riminitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle ore 14:30, la Polizia Locale dell’Unione della Valconca è intervenuta, su richiesta dei Carabinieri, per collaborare alle ricerche di un uomo di circa 60 anni residente a Morciano, allontanatosi da casa dopo aver lasciato un messaggio preoccupante ai. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

