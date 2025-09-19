Anche le unioni civili avranno diritto all’ assegno di divorzio, proprio come previsto per le coppie unite in matrimonio. A stabilirlo è una sentenza della prima sezione civile della Cassazione, che mette nero su bianco l’equiparazione tra le coppie sposate e quelle unite civilmente, anche in caso di separazione. Il caso specifico riguardava lo scioglimento dell’unione tra due donne, ma il principio ora si estende a tutte le unioni civili. Secondo quanto deciso dai giudici supremi, le regole sono le stesse già applicate in ambito matrimoniale. Tradotto: chi chiede l’assegno dovrà dimostrare di non avere mezzi sufficienti per mantenersi e di aver contribuito, durante la convivenza, alla costruzione del patrimonio comune. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sì all'assegno di mantenimento", svolta della Cassazione sulle unioni civili: cosa cambia