Il morto non sta bene in salute, purtoppo, e non può difendersi, anche perché qualcuno lo ha ucciso. Senza mai citare l’assassino, magari per un buffetto di critica, sai, certe cose non si fanno, Stefano Massini, attore e opinionista tv, l’altra sera da Corrado Formigli, a “Pi azza Pulita “, si è limitato a elencare una serie di nefandezze che Charlie Kirk avrebbe – e sottolineo avrebbe – affermato nel corso della sua militanza politica. Con lo sguardo da ortopanoramica dal dentista, a denti stretti, Massini, che non brilla per recitazione ma eccelle in retorica, ha di fatto reso meno grave, agli occhi dei telespettatori, il delitto dell’intellettuale americano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Show contro il morto che non può difendersi. Stefano Massini spara su Charlie Kirk e tace sul killer (video)