Shatterrush | il fps ispirato a titanfall da giocare subito

Il mondo dei videogiochi di settore è in continua evoluzione, con attese e speranze legate a nuovi titoli che possano riprendere le atmosfere e il gameplay di franchise iconici come Titanfall. Dopo l’annullamento del progetto Titanfall 3 da parte di Respawn Entertainment, gli appassionati si chiedono se ci siano alternative valide che possano colmare questa assenza. In questo contesto, si sta facendo strada un nuovo gioco che richiama molto le dinamiche di combattimento e movimento tipiche della serie, offrendo anche elementi innovativi come ambienti destruttibili. shatterrush in fase di pre-alpha: un clone spirituale di titanfall. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

