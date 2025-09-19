Sfregia centinaia di auto ma non pagherà un euro | vi sveliamo chi è l' uomo da mezzo milione di danni
Per settimane aveva danneggiato centinaia di autovetture di altrettanti residenti triestini, innescando una vera e propria “caccia all'uomo” da parte di tutte le forze dell'ordine in provincia di Trieste. Dopo una lunga e accurata indagine, scattata grazie alle denunce raccolte dal Nucleo di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: sfregia - centinaia
Sfregia centinaia di auto ma non pagherà un euro: vi sveliamo chi è l'uomo da mezzo milione di danni
Roma, aggressione choc di una baby gang di stranieri: sfregiato un bambino a bastonate in faccia Vai su Facebook
Sfregia barista col coltello. Poi lancia un bidone contro vetrina e auto - Un episodio che ha scosso la zona Gulli, accaduto mercoledì sera, intorno alle 23, davanti al New Bar Bomber di via Nicolodi. Come scrive ilrestodelcarlino.it