Sfida tv 18 settembre | clerici trionfa nella prima serata elodie e gerry scotti a confronto

risultati degli ascolti tv del 18 settembre: prime serate e access prime time. Le dinamiche dell’auditel del 18 settembre evidenziano una netta supremazia di alcune trasmissioni rispetto alla concorrenza. La serata ha visto prevalere programmi di intrattenimento e show musicali, con risultati significativi sia in prima serata che nell’access prime time. successo in prima serata: la vittoria di rai 1 con “jukebox – la notte delle hit”. Rai 1 si è affermata come leader della prima serata grazie al debutto di “Jukebox – La Notte delle Hit”. Lo show musicale condotto da Antonella Clerici e dal rapper Clementino ha attirato circa 2,5 milioni di telespettatori, registrando uno share del 17,9%. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sfida tv 18 settembre: clerici trionfa nella prima serata, elodie e gerry scotti a confronto

In questa notizia si parla di: sfida - settembre

Ponte sullo Stretto, arriva il via libera: la sfida è ufficiale, cantieri a settembre

“Affari tuoi” riparte martedì 2 settembre: le novità e la sfida con “La Ruota della Fortuna”

La sfida dei Gispi Tigers. Si parte il 2 settembre

Olbia lancia la sfida al fumo, via allo screening del polmone Il 20 e 21 settembre la prevenzione scende in piazza con l’evento “Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro”. Vai su Facebook

Domenica 21 settembre andrà in scena la prima sfida tra Remco Evenepoel e Tadej Pogacar dei Mondiali di #Kigali2025, quella nella cronometro, dove il belga è il campione del mondo uscente http://dlvr.it/TN8Tzc - X Vai su X

Ascolti tv 18 settembre, chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: i dati di JukeBox con Antonella Clerici; Ascolti tv ieri giovedì 18 settembre chi ha vinto tra Antonella Clerici, Elodie, Milo Infante e Del Debbio; Ascolti tv ieri (18 settembre): Antonella Clerici affonda Elodie, Scotti ‘scappa’ ancora da De Martino.

Ascolti tv 18 settembre, chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: i dati di JukeBox con Antonella Clerici - Chi ha vinto la sfida nell'access prime time tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota ... Come scrive fanpage.it

Ascolti tv ieri (18 settembre): Antonella Clerici affonda Elodie, Scotti ‘scappa’ ancora da De Martino - Suzuki Jukebox vince con il 17,9% di share, flop Elodie a San Siro col 10% su Canale 5, sfida Infante- Scrive libero.it