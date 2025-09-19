Sfida tra Gerry Scotti e De Martino interviene Fiorello e lascia tutti a bocca aperta

Tvzap.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi tv. Sfida tra Gerry Scotti e De Martino, interviene Fiorello e lascia tutti a bocca aperta – Un divano, una partita di Champions League in tv e un telefono acceso su Instagram. Basta poco a Fiorello per trasformare un momento di relax in un vero e proprio spettacolo alternativo alla tv generalista. Nella stessa serata in cui la Rai proponeva Buongiorno mamma con Raoul Bova e un nuovo passaggio de Il commissario Montalbano, lo showman ha convocato il fido Biggio e ha dato vita a una diretta che ha subito catalizzato l’attenzione degli spettatori online. Tra un commento sul match Ajax-Inter in onda su Prime Video e una battuta di costume, Fiorello ha tirato fuori l’argomento che da settimane accende il dibattito televisivo: la sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino nell’access prime time. 🔗 Leggi su Tvzap.it

sfida tra gerry scotti e de martino interviene fiorello e lascia tutti a bocca aperta

© Tvzap.it - Sfida tra Gerry Scotti e De Martino, interviene Fiorello (e lascia tutti a bocca aperta)

In questa notizia si parla di: sfida - gerry

Gerry Scotti sfida Stefano De Martino: la nuova mossa di Mediaset che rivoluziona il prime time

Gerry Scotti lancia la sfida ad Affari Tuoi: “Se dal 28% passa al 25%, il risultato è arrivato”

Gerry Scotti rilancia la sfida alla Rai, poi quelle parole su Striscia e De Martino…

Il romanzo popolare della «Ruota della fortuna» di Gerry Scotti: «Non è la fiera del vintage». Il successo miracoloso e la sfida degli ascolti con De Martino; Gerry Scotti “risponde” alle polemiche sulla sfida degli ascolti con Stefano De Martino; Ascolti tv, triplete di Gerry Scotti: batte di nuovo De Martino.

sfida gerry scotti deFiorello si schiera e punge: il commento su Gerry Scotti e Stefano De Martino - Protagonista con La Pennicanza, Fiorello via social ha punzecchiato alcuni colleghi commentando la sfida tra Scotti e De Martino. Da donnaglamour.it

sfida gerry scotti deMilly Carlucci: la “frecciata” a Gerry Scotti sullo scontro con De Martino - Nella sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, ecco l'intervento di Milly Carlucci che ha messo "in guardia" l'esperto conduttore. Lo riporta donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Sfida Gerry Scotti De