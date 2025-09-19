Settimana mondiale dell' allattamento | mamme e bimbi in festa
È stato un momento emozionante per mamme e bambini, uniti nel magico gesto dell’allattamento, quello che ha animato la mattinata promossa dall’Azienda Usl di Piacenza, in collaborazione con il Centro per le famiglie del Comune di Piacenza, in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Settimana Mondiale dell'Allattamento 2025 Sabato 27 settembre ?alle ore 9:30 Villa Spinola Una mattina dedicata alle famiglie! Vai su Facebook
Settimana mondiale dell'allattamento: mamme e bimbi in festa; Settimana mondiale dell'allattamento: gli appuntamenti in provincia; Settimana mondiale dell’allattamento: a Piacenza un flash mob per promuovere la sostenibilità.
Settimana mondiale dell’allattamento. La campagna a Casa Betania e Duna - La Settimana mondiale dell’allattamento in provincia di Massa si conclude con l'impegno per ridurre le disuguaglianze attraverso la promozione dell'allattamento e della genitorialità responsiva nei ... Lo riporta lanazione.it
Settimana dell’allattamento, incontro e flash mob alla Galleria del Sole - In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento (SAM), l’Azienda Usl di Piacenza, in collaborazione con il Centro per le famiglie del Comune di ... Riporta piacenzasera.it