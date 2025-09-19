Settimana mondiale dell' allattamento | mamme e bimbi in festa

È stato un momento emozionante per mamme e bambini, uniti nel magico gesto dell’allattamento, quello che ha animato la mattinata promossa dall’Azienda Usl di Piacenza, in collaborazione con il Centro per le famiglie del Comune di Piacenza, in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

