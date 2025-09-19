Settimana della Custodia La bellezza fiorisce Si aprono nuovi cantieri
Quarta giornata ricchissima di interventi, cantieri civici e lavori nel segno della bellezza per la “Settimana della Custodia“ che prosegue nel suo progetto di cura e rigenerazione della città coinvolgendo istituzioni, cittadini, aziende e scuole. Dopo l’inaugurazione, mercoledì pomeriggio, di “Elce in fiore”, l’allestimento floreale lungo via Vecchi coordinato dall’associazione Elce Viva con la collaborazione di tutti i commercianti del quartiere, la giornata di ieri ha messo a segno tanti importanti progetti. In mattinata è scesa in campo l’azienda Grafox di Sant’Andrea delle Fratte: con gli uffici comunali competenti, ha prima ripulito i tondi di Mauro Staccioli installati nell’area verde “Piero Cenci”, vicino alla piscina comunale Pellini, poi è passata nel parco della Cupa, dove sono stati ripuliti il pannello d’ingresso, i giochi per bambini e la pavimentazione per finire con il monumento ai Caduti del Mare, dall’altro lato della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: settimana - custodia
Perugia, arriva la "Settimana della Custodia" ideata da Brunello Cucinelli
La settimana della Custodia a Perugia: parte il progetto di cura dei luoghi simboli, i primi interventi
Al via la Settimana della Custodia. Tutti in campo per la bellezza: "Prendiamoci cura di Perugia"
SETTIMANA DELLA CUSTODIA 15/21 SETTEMBRE Settimana della Custodia – Uniti per il nostro territorio! Dal 15 al 21 settembre ci incontriamo al parco e nelle aree vicine per prenderci cura insieme dell’ambiente. Programma Martedì 16/9 M - facebook.com Vai su Facebook
Settimana Custodia, gli universitari in campo per "ripulire" di San Pietro, parcheggio via Pascoli e giardini Rettorato https://ift.tt/h8QxRJC https://ift.tt/C4sBnoa - X Vai su X
Settimana della Custodia . La bellezza fiorisce . Si aprono nuovi cantieri.
Settimana della custodia, a San Sisto Parco dello Zodiaco rimesso a nuovo - Il secondo giorno della Settimana della custodia ha portato interventi a San Sisto, Colle Umberto, Ponte Felcino e Ponte San Giovanni. Riporta umbria24.it
Perugia, la Settimana della custodia parte dal Duomo e da piazza Birago - È partita con il restauro della fontana di piazza Birago e la pulizia delle scale del Duomo la Settimana della custodia, promossa dal Comune di Perugia insieme alla Fondazione Cucinelli. Lo riporta umbria24.it