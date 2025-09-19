Settimana della Custodia . La bellezza fiorisce . Si aprono nuovi cantieri.

Quarta giornata ricchissima di interventi, cantieri civici e lavori nel segno della bellezza per la “Settimana della Custodia“ che prosegue nel suo progetto di cura e rigenerazione della città coinvolgendo istituzioni, cittadini, aziende e scuole. Dopo l’inaugurazione, mercoledì pomeriggio, di “Elce in fiore”, l’allestimento floreale lungo via Vecchi coordinato dall’associazione Elce Viva con la collaborazione di tutti i commercianti del quartiere, la giornata di ieri ha messo a segno tanti importanti progetti. In mattinata è scesa in campo l’azienda Grafox di Sant’Andrea delle Fratte: con gli uffici comunali competenti, ha prima ripulito i tondi di Mauro Staccioli installati nell’area verde “Piero Cenci”, vicino alla piscina comunale Pellini, poi è passata nel parco della Cupa, dove sono stati ripuliti il pannello d’ingresso, i giochi per bambini e la pavimentazione per finire con il monumento ai Caduti del Mare, dall’altro lato della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

