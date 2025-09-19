Setti ex presidente Verona svela su Tudor | Quella volta in cui ha strappato il contratto e rinunciato ai soldi non lo dimentico! Mi stupiva questa cosa di lui

Juventusnews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Setti, ex presidente del Verona, ha parlato così di Igor Tudor, attuale allenatore della Juventus. Le sue dichiarazioni sul croato. Maurizio Setti, ex presidente del Verona, ha parlato a Tuttosport di Igor Tudor, attuale allenatore della Juventus che ha condiviso con lui un’esperienza importante in gialloblù. Ecco tutti i retroscena sul tecnico croato. TUDOR – « Penso che Tudor non abbia ancora finito di crescere, ma la Juve è il suo ambiente, farà grandi cose. Lo apprezzo perché sa sdrammatizzare. Un po’ di cazzeggio, a volte, ti fa vedere la realtà in maniera più serena. Mi parlava della Croazia, dei suoi viaggi, del cibo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

setti ex presidente verona svela su tudor quella volta in cui ha strappato il contratto e rinunciato ai soldi non lo dimentico mi stupiva questa cosa di lui

© Juventusnews24.com - Setti (ex presidente Verona) svela su Tudor: «Quella volta in cui ha strappato il contratto e rinunciato ai soldi, non lo dimentico! Mi stupiva questa cosa di lui»

In questa notizia si parla di: setti - presidente

Finisce l'era Setti al Verona, l'ex presidente saluta il club; Lazio-Verona, c'era anche Maurizio Setti all'Olimpico; Maurizio Setti vende l'Hellas Verona ma resta nel club come consulente sport: ''Orgoglioso di questi 13 anni da presidente''.

setti ex presidente veronaIgor Tudor raccontato da Maurizio Setti (suo ex presidente al Verona) - L'attuale allenatore della Juventus ritrova il suo passato: sulla panchina del Verona ha passato quasi una s ... msn.com scrive

setti ex presidente veronaJuventus, Setti racconta Tudor: "Lui è diverso dagli altri. Gli consigliai di andare via da Verona e lui strappò il contratto" - Intervistato da Tuttosport, l'ex presidente del Verona, Maurizio Setti, che ha lanciato Igor Tudor in Serie A, ha raccontato tutti i segreti dell'attuale tecnico della Juventus. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Setti Ex Presidente Verona