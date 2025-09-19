Setti ex presidente Verona svela su Tudor | Quella volta in cui ha strappato il contratto e rinunciato ai soldi non lo dimentico! Mi stupiva questa cosa di lui

Setti, ex presidente del Verona, ha parlato così di Igor Tudor, attuale allenatore della Juventus. Le sue dichiarazioni sul croato. Maurizio Setti, ex presidente del Verona, ha parlato a Tuttosport di Igor Tudor, attuale allenatore della Juventus che ha condiviso con lui un’esperienza importante in gialloblù. Ecco tutti i retroscena sul tecnico croato. TUDOR – « Penso che Tudor non abbia ancora finito di crescere, ma la Juve è il suo ambiente, farà grandi cose. Lo apprezzo perché sa sdrammatizzare. Un po’ di cazzeggio, a volte, ti fa vedere la realtà in maniera più serena. Mi parlava della Croazia, dei suoi viaggi, del cibo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Setti (ex presidente Verona) svela su Tudor: «Quella volta in cui ha strappato il contratto e rinunciato ai soldi, non lo dimentico! Mi stupiva questa cosa di lui»

