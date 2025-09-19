Settembre lancianese da record | 170mila presenze nei quattro giorni di festa

Feste di settembre 2025 con numeri da record: 170mila le presenze spalmate nei quattro giorni di festa, secondo i numeri forniti dal commissariato di pubblica sicurezza. E poi novità apprezzate e tradizione rispettata. È positivo il bilancio fatto questa mattina, 19 settembre, da Comitato e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

