Settembre lancianese da record | 170mila presenze nei quattro giorni di festa
Feste di settembre 2025 con numeri da record: 170mila le presenze spalmate nei quattro giorni di festa, secondo i numeri forniti dal commissariato di pubblica sicurezza. E poi novità apprezzate e tradizione rispettata. È positivo il bilancio fatto questa mattina, 19 settembre, da Comitato e.
