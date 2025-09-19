Seth Rollins sulla sua carriera | Sono più vicino alla fine che all’inizio mentre Wrestlepalooza conquista ESPN

Seth Rollins è stato sincero sul suo futuro nel wrestling, ammettendo che la sua carriera è ormai più vicina al traguardo che all’inizio. Nonostante questo, il “Visionary” non ha alcuna intenzione di rallentare e sta già preparando il terreno per la sua prossima fase di vita. Durante un’apparizione al SI Media Podcast, Rollins ha riflettuto su quanto tempo gli resti ancora da passare sul ring: “Non sono alla fine della mia carriera. Mi sento nel pieno della mia forma in questo momento, ma di certo sono più vicino alla fine che all’inizio. È bello però poter mettere un piede in altre acque e vedere dove mi porteranno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Seth Rollins sulla sua carriera: “Sono più vicino alla fine che all’inizio” mentre Wrestlepalooza conquista ESPN

