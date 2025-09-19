Seta e rincari lo scontro Lunedì sciopero di 4 ore | Con gli autisti ‘a gettone’ pronti a bloccare la città
Gli autisti ‘gettonisti’, i buoni pasto (riconoscimento del doppio ticket per turni con nastro superiore alle 12 ore), l’assegnazione dei turni con 48 ore di anticipo. Sono solo tre dei motivi che lunedì fanno scioperare gli autisti di Seta della sigla Or.s. a. su tutti i bacini di riferimento (Reggio, Modena e Piacenza), e sullo sfondo come ‘landscape’ ideale c’è il paventato aumento del ticket singolo urbano, non ancora ufficiale, ma che parrebbe sul fuoco di cotture da almeno due anni. Un insieme di problematiche e tanta voglia, a questo punto con diversi motivi in mano, di protestare per quattro ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
