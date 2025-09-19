Sesto | un fine settimana tra sport e solidarietà

Sesto Fiorentino, 19 settembre 2025 – Due giornate all’insegna dello sport, della solidarietà e della condivisione. Sabato 20 e domenica 21 settembre il parco dell’Oliveta di Sesto Fiorentino ospiterà “Con lo sport nel cuore”, l’evento organizzato dalle associazioni Onlus Amicodivalerio e Art Attack, con il patrocinio del comune di Sesto, della Metrocittà e del Coni. Un appuntamento a ingresso libero pensato per coinvolgere cittadini, famiglie e giovani in un ricco programma di attività sportive, dimostrazioni, giochi e momenti di intrattenimento. L’iniziativa mira a valorizzare lo sport non solo come attività fisica, ma come strumento di inclusione, benessere e solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

