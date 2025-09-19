Servizio telefonico Adi assistenza domiciliare integrata disponibile nemmeno un' ora al giorno
«Salve. L'ufficio Adi di Pescara Nord risponde all'utenza esterna, dal lunedì al sabato, dalle ore 12 alle ore 13». Questa la risposta al centralino di Adi Pescara per chi ha bisogno di chiarimenti sull'assistenza domiciliare integrata o anche per il rinnovo della stessa. Solo un'ora di tempo per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: servizio - telefonico
All’Università di Ferrara la voce delle mamme accoglie le matricole: al via il servizio telefonico con Wemamy. Ecco come funzionerà
Anziani soli d’estate. C’è il servizio telefonico con voci amiche di Auser
Domenica 14 settembre le consorelle della Sezione Femminile della Misericordia di Prato erano in piazza del Comune per presentare il servizio di ascolto telefonico e per lanciare la campagna «Non parlarne è un suicidio», una iniziativa pensata per sensibili Vai su Facebook
“Ti accompagno a casa”, il nuovo servizio telefonico promosso dal Comune di Rieti - X Vai su X
Servizio telefonico Adi (assistenza domiciliare integrata) disponibile nemmeno un'ora al giorno; UOSD Assistenza Domiciliare Integrata – ADI; SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI.
Telefonia, nuove tutele dall’Agcom: reclami più facili e accessibili e soluzioni più veloci - Tutele più forti per gli utenti che reclamano contro gli operatori di comunicazione elettronica, vedi quelli che ci danno servizi fissi, mobile, internet. Come scrive repubblica.it
Servizio di assistenza clienti: nuove regole di AGCOM - La nuova disciplina tiene conto del precedente quadro regolamentare, del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche e del mutato contesto di mercato. Si legge su punto-informatico.it