Servizio esercizi ad alta intensità e calcio | così Musetti prepara l' assalto alle Finals

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo debutta sabato a Chengdu iniziando la corsa per raggiungere Sinner a Torino. È numero 8 nella Race e può regalare all'Italia una storica doppietta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

