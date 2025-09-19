Servizio civile nazionale entrerà nell’aggiornamento 2026 delle GPS al pari di quello universale Pillole di Question Time

Nuova puntata di Question Time, il format di consulenza trasmesso sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube), dedicata alle domande più frequenti del personale scolastico sugli interpelli e sugli aggiornamenti delle graduatorie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: servizio - civile

“Rete per lo Sviluppo Locale”, il sindaco accoglie i volontari del servizio civile universale

Catania, Beni culturali, 42 giovani volontari del Servizio civile impiegati nei siti archeologici: l'assessore Scarpinato: «Presto estenderemo l'iniziativa»

Beni culturali, 42 volontari del Servizio civile impiegati nei siti archeologici della città

Servizio Civile Unipd - facebook.com Vai su Facebook

Servizio Civile, al via il progetto di 'Cittadinanza digitale' per colmare il divario di competenze tra i cittadini - L'obiettivo è superare il divario digitale che separa giovani, anziani e stranieri, rendendo il territorio più competitivo a livello nazionale e internazionale ... Secondo foggiatoday.it

Servizio civile, aperte le candidature: quali sono i progetti, come fare domanda, i requisiti e le scadenze - Al via il Servizio Civile Ambientale, al suo terzo ciclo di sperimentazione, e quello Agricolo, alla sua prima sperimentazione ... Riporta italiaoggi.it