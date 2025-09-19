Serie western deludenti | promesse mancate e potenziale perduto
Il genere Western televisivo ha sempre affascinato il pubblico con ambientazioni vastissime e scenari in cui si confrontano moralità e violenza su un territorio selvaggio. Le produzioni di questo tipo si distinguono per l’uso di archetipi forti, come i solitari, gli sceriffi e le leggende del West. Non tutte le serie hanno saputo mantenere le aspettative, lasciando gli spettatori insoddisfatti o frustrati. In questo approfondimento vengono analizzate alcune delle principali trasmissioni Western recenti che, tra successi e delusioni, hanno segnato il panorama televisivo. deadwood deadwood: the movie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Su RaiPlay è arrivata una serie che molti di noi avranno avuto occasione di vedere durante una delle infinite repliche (su vari canali). La grande vallata è la serie western andata in onda fra il 1965 e il 1969 su ABC. 4 stagioni sulle vicende della famiglia Barkle Vai su Facebook