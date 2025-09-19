Serie D Poggibonsi la priorità è sostituire l’espulso Ponticelli I giallorossi a zero punti vanno a caccia del riscatto
Oggi, al mattino, la rifinitura dei giallorossi allo Stefano Lotti. Vigilia di derby per esaminare le ipotesi di schieramento ad opera di mister Barontini (nella foto) e dei componenti dello staff tecnico. La priorità, individuare il sostituto di Ponticelli sulla corsia sinistra dello scacchiere. Un "naturale rimpiazzo" potrebbe essere rappresentato dal ventenne Di Martino, l’Under di provenienza Avellino inserito nella rosa all’inizio di settembre dopo i suoi trascorsi nella Pianese, nel Ravenna, nella Civitanovese. Ma non sarebbero escluse delle candidature differenti per ovviare alla defezione di Ponticelli, espulso con il cartellino rosso diretto negli istanti di recupero del match Poggibonsi-Follonica Gavorrano, e fermato per un turno dal giudice sportivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - poggibonsi
Calcio Serie D. Il Poggibonsi studia un doppio e interessante colpo. Nei mirino il centrocampista Borghi e la punta Boriosi
Tennis Serie B1 Play-out. Poggibonsi all’assalto di Massa. L’obiettivo è centrare la salvezza
Calcio serie D. Us Poggibonsi. Confermato. Federico Borri
Grosseto Sport - Giudice sportivo Serie D girone E, Giulio Ponticelli del Poggibonsi squalificato una giornata. - facebook.com Vai su Facebook
Giovanni #Kean riparte dal #Poggibonsi: giocherà in Serie D con i giallorossi, avvicinandosi logisticamente al fratello minore Moise che nei prossimi giorni rinnoverà con la #Fiorentina fino al 2030 con raddoppio dell’ingaggio a 4,5M a stagione più bonus. #ca - X Vai su X
Serie D. Poggibonsi, la priorità è sostituire l’espulso Ponticelli. I giallorossi, a zero punti, vanno a caccia del riscatto - Oggi, al mattino, la rifinitura dei giallorossi allo Stefano Lotti. Scrive sport.quotidiano.net
Calcio serie D. Poggibonsi a bocca asciutta, è ora di tornare in carreggiata - Un inizio in salita che non fa smarrire la fiducia all’ambiente giallorosso. Come scrive lanazione.it