Serie D Poggibonsi la priorità è sostituire l’espulso Ponticelli I giallorossi a zero punti vanno a caccia del riscatto

Sport.quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, al mattino, la rifinitura dei giallorossi allo Stefano Lotti. Vigilia di derby per esaminare le ipotesi di schieramento ad opera di mister Barontini (nella foto) e dei componenti dello staff tecnico. La priorità, individuare il sostituto di Ponticelli sulla corsia sinistra dello scacchiere. Un "naturale rimpiazzo" potrebbe essere rappresentato dal ventenne Di Martino, l’Under di provenienza Avellino inserito nella rosa all’inizio di settembre dopo i suoi trascorsi nella Pianese, nel Ravenna, nella Civitanovese. Ma non sarebbero escluse delle candidature differenti per ovviare alla defezione di Ponticelli, espulso con il cartellino rosso diretto negli istanti di recupero del match Poggibonsi-Follonica Gavorrano, e fermato per un turno dal giudice sportivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Poggibonsi, la priorità è sostituire l’espulso Ponticelli. I giallorossi, a zero punti, vanno a caccia del riscatto

