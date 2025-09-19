TERRANUOVA "Sono rimasto un pò deluso dalla prestazione di domenica scorsa, perché eravamo in vantaggio e poi abbiamo perso sul finale. Ma sono sicuro che rientreremo subito nei giusti binari, già a partire da domani". Luciano Morbidelli sparge ottimismo in vista dei prossimi appuntamenti in calendario per il Terranuova Traiana. La sconfitta per 2-1 ad opera dello Scandicci ha fatto male, perché i terranuovesi sono stati beffati proprio sul finale. Ma il presidente del sodalizio biancorosso cercare di osservare il bicchiere mezzo pieno ed è fiducioso della squadra allestita da Donello Resti. "Rispetto alla prima di campionato – ha aggiunto – ho notato una flessione nell’atteggiamento della squadra, valutazione tra l’altro condivisa anche dal mister a fine gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D, domani l’anticipo: arriva il Cannara. Il presidente ottimista. Morbidelli vuole subito una reazione: "Terranuova, gruppo di qualità»