Serie C Sky WiFi Pineto-Juventus Next Gen | probabili formazioni e dove vedere la partita

Continua il campionato di Serie C Sky WiFi per la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla. La quinta giornata del gruppo B vedrà i bianconeri impegnati contro il Pineto al “Mimmo Pavone” di Teramo alle ore 15:00 di domani. I bianconeri, reduci dalla sconfitta contro l’Arezzo per 2-3 tra le mura amiche, dovranno reagire e riprendere la corsa verso le posizioni di vertice. Brambilla starebbe sciogliendo gli ultimi dubbi ma dovrebbe schierare tutti i migliori, compreso Rouhi, ormai ritornato in pianta stabile nella formazione di Brambilla. Queste dovrebbero essere le scelte dei due tecnici: Pineto (4-3-3): Tonti; Serbouti, Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone; Mastropietro, D’Andrea, Bruzzaniti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Serie C Sky WiFi, Pineto-Juventus Next Gen: probabili formazioni e dove vedere la partita

In questa notizia si parla di: serie - wifi

Serie C Sky WiFi 2025-2026: calendario 1ª-7ª giornata in diretta su Sky Sport e streaming NOW

Serie C Sky Wifi sbarca su OneFootball: quattro match live ogni weekend nel mondo (e una su Fifa+)

Serie C e Sky Wifi insieme: tutte le emozioni del campionato su Sky e NOW

Crotone ? Serie C Sky WiFi | 5^ giornata Sabato 20 settembre | Ore 17:30 ? Stadio “Ezio Scida” - Crotone Diretta su Sky Sport 254 #SiracusaCalcio1924 Vai su Facebook

CALCIO SERIE C SKY WIFI - Dopo Cittadella il Club Biancorosso Brendola fa festa con il @LRVicenza - X Vai su X

Serie C, le gare della 5^ giornata su Sky; Serie C Sky Wifi: giornata numero 5 tra venerdì e sabato, Bra in trasferta a Gubbio; LA SERIE C SKY WIFI 2025-26 VISIBILE IN TUTTO IL MONDO.

Serie C, il calendario della 5^ giornata su Sky: le partite e gli orari - Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la quinta giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1. Scrive sport.sky.it

Serie C e Sky, l'incontro per il rinnovo della partnership. Sky Wifi è nuovo title sponsor - Presidenti e rappresentanti delle squadre della Serie C nella sede di Sky per celebrare il rinnovo della collaborazione con Sky ... Come scrive sport.sky.it