Serie C Sky WI-FI 2025 26 - Diretta 5a Giornata | Palinsesto e Telecronisti streaming NOW

Digital-news.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, pe. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Serie C, le gare della 5^ giornata su Sky; Serie C Sky Wifi: giornata numero 5 tra venerdì e sabato, Bra in trasferta a Gubbio; LA SERIE C SKY WIFI 2025-26 VISIBILE IN TUTTO IL MONDO.

Serie C, il calendario della 5^ giornata su Sky: le partite e gli orari - Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la quinta giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1. Lo riporta sport.sky.it

Audace Cerignola-Foggia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Allo stadio Monterisi si affrontano l’Audace Cerignola di Vincenzo Maiuri e il Foggia di Delio Rossi. Come scrive goal.com

