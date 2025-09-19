Serie C | Carpi cercasi riscatto nella tana della Samb

Modenatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come recita il celebre detto coniato da Velasco: "Chi vince esulta, chi perde spiega". Ed impara dalla sconfitta, come spera di fare il Carpi, battuto domenica a Terni, e che cerca di non tornare a mani vuote dalla seconda trasferta di fila, sul campo della Sambenedettese (fischio di inizio alle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serie - carpi

Serie C. Carpi, ecco Lombardi: "Un onore essere qui»

Serie c. Carpi, ufficiale l’arrivo di Pitti: "Non vedo l’ora di iniziare»

Serie C. Il Carpi torna in pole per Rigo

Serie C | Carpi, cercasi riscatto nella tana della Samb; Serie C, girone B. Carpi, ecco i convocati di mister Cassani per il match del Cabassi contro il Campobasso; Serie C Girone B. Carpi vs Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali.

Serie C | Carpi, cercasi riscatto nella tana della Samb - Ed impara dalla sconfitta, come spera di fare il Carpi, battuto domenica a Terni, e che cerca di non tornare a ... Riporta modenatoday.it

serie c carpi cercasiSerie C: vola l’Arezzo, Ascoli in cerca di punti preziosi - Livorno La 4ª giornata del campionato di Serie C Girone B è entrata nel vivo in questo fine settima ... Si legge su youtvrs.it

Cerca Video su questo argomento: Serie C Carpi Cercasi