Serie A stasera Lecce-Cagliari | orario e dove vederla in TV

La quarta giornata del campionato di Serie A 20252026 si apre con una sfida cruciale per la salvezza: Lecce-Cagliari. Il match è in programma venerdì 19 settembre 2025 alle ore 20:45 allo Stadio Via del Mare di Lecce. Il fischietto designato per questo anticipo è Zufferli ( qui tutte le altre designazioni). Dove vedere Lecce-Cagliari in TV e streaming. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per seguire l’incontro, sarà necessario un abbonamento attivo e un dispositivo compatibile, come smart TV, console di gioco (PlayStation, Xbox), Amazon Fire Stick o TIMVISION Box. In alternativa, se si dispone di un doppio abbonamento DAZN-Sky, è possibile guardare il match anche sul canale Zona DAZN 1 (214) di Sky. 🔗 Leggi su Lapresse.it

