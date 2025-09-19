Serie A Serie B e Lega Pro nuova campagna contro la pirateria De Siervo | Non è solo un danno per il calcio ma anche un rischio concreto per le persone

La Lega Calcio Serie A, con la Lega B e la Lega Pro lanciano da stasera una nuova e incisiva campagna di sensibilizzazione contro la pirateria digitale, che sarà trasmessa sui canali social ufficiali delle 3 Leghe e sulle televisioni partner prima dell'inizio di ogni partita. Il nuovo spot evidenzia in modo diretto i rischi concreti che corre chi si abbona a canali illegali per la visione delle gare, consegnando inconsapevolmente i propri dati personali al sistema criminale organizzato che si cela dietro le piattaforme gestite dalla malavita.

