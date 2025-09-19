Serie A quarta giornata | Milan e Napoli in tv su Sky

La quarta giornata del campionato di Serie A, in programma dal 19 al 22 settembre 2025, rappresenta un momento cruciale per le squadre che cercano di consolidare o migliorare la propria posizione in classifica. La programmazione televisiva prevede la trasmissione di tutte le partite principali su piattaforme come DAZN e Sky, offrendo agli appassionati numerose opportunità di seguire gli incontri più attesi. Di seguito si analizza il calendario dettagliato delle sfide, gli orari e i commentatori coinvolti, con un focus particolare sugli eventi più rilevanti.

La presentazione della 4^ giornata di Serie A; La formazione ideale al Fantacalcio per la 4a giornata di Serie A; Udinese-Milan Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie.

