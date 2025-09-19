Serie A oggi partite quarta giornata su Sky DAZN e NOW | dove vederle in TV streaming e orari

Questa sera prende il via il nuovo turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma da venerdì 19 a lunedì 22 settembre. Oggi, venerdì 19 settembre, prende il via la quarta giornata di Serie A 20252026 con i primi anticipi. Il turno si chiuderà lunedì 22 settembre con il tradizionale posticipo serale. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming. Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW Archiviati i turni infrasettimanali e la prima giornata di Champions League, la Serie A 20252026 si riprende la scena con il quarto turno di campionato, al via oggi, venerdì 19 settembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Serie A oggi, partite quarta giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Serie A, la programmazione tv della quarta giornata: il Milan e il Napoli anche su Sky - Solamente su DAZN, dalle 12:30 di domenica, è visibile il derby fra la Lazio e la Roma. Riporta maridacaterini.it

