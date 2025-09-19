Serie A Lecce-Cagliari 1-2 | doppietta decisiva di Belotti
Vittoria in trasferta per il Cagliari, che espugna lo stadio Via del Mare di Lecce battendo i padroni di casa per 2-1 nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. Dopo un inizio in salita, la squadra guidata da Fabio Pisacane trova la forza per reagire e ribaltare il risultato, grazie a una doppietta decisiva di Andrea Belotti. PER COLPA DI CHI, CHI, CHI, CHI, CHICCHICCHIRICCHI STANOTTE VOGLIO STARE ACCESO E DIRE SEMPRE DI SÌÌÌÌÌÌ?????????? pic.twitter.com9BeyKjBTSm — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 19, 2025 Lecce avanti, ma Belotti trascina il Cagliari alla vittoria. Partono forte i padroni di casa: al 5’, il Lecce trova il vantaggio con un colpo di testa vincente di Tiago Gabriel. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: serie - lecce
LECCE-LAZIO 1-2 | Punti salienti | BASSE MARUSICA VINCIO PER LAZIO PER LAZIO | Serie A 2024/25
Calciomercato Serie A, Lecce e Parma in contatto. A Di Francesco piace Mihaila per l’attacco, si tratta con i crociati
Fiorentina-Lecce 1-0 | Punti salienti | Primi vincitori di Gosens per La Viola | Serie A 2024/25
Serie A, Lecce-Cagliari 1-2: salentini ancora a zero vittorie Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quarta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggiornamenti-napoli-inter-mila Vai su Facebook
Serie A, stasera Lecce-Cagliari: orario e dove vederla in TV Anticipo del venerdì della 4a giornata. Fischio d'inizio alle 20.45 - X Vai su X
Serie A, Lecce-Cagliari 1-2: salentini ancora a zero vittorie - Lecce-Cagliari, la cronaca testuale; Serie A, Lecce-Cagliari 1-2. Decide una doppietta di Belotti; Live Lecce - Cagliari - Serie A: Punteggi & Highlights Calcio - 19/09/2025.
Serie A, la classifica aggiornata: Pisacane alza la cresta, Cagliari 5°, Lecce in coda - Il Cagliari va subito sotto a Lecce (per il gol di Tiago Gabriel al 5'), ma poi alza la cresta, quella del "Gallo" Andrea Belotti, che. Secondo tuttomercatoweb.com
Serie A, Lecce-Cagliari 1-2. Decide una doppietta di Belotti - I due gol del "Gallo" regalano i tre punti ai sardi, che salgono per una notte al terzo posto in classifica. Segnala tg24.sky.it