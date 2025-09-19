Il futuro di Akliouche potrebbe essere in Serie A: una big italiana è pronta a un investimento importante, ma occhio allo sconto Maghnes Akliouche è uno dei talenti più puri che sta emergendo in Francia. Il fantasista ha grandi qualità nell’uno contro uno, nel gioco nello stretto e riesce a fare la differenza anche nelle partite che sembrano più chiuse e difficili da sbloccare. L’ha dimostrato anche in una banale amichevole la scorsa estate, quando mise in grave difficoltà l’Inter e segnò un gran gol. Nelle ultime ore, però, sono arrivate davvero tante critiche per la prestazione in Champions League contro il Club Bruges. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Serie A, blitz per Akliouche: arriva con lo sconto