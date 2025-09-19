SERIE A 2025 2026 | LE PARTITE DELLA 4° GIORNATA CANALI ORARI E TELECRONACA
Torna il grande calcio della Serie A tutto da vivere minuti per minuto. Lo schema non cambia: ogni giornata, dieci incontri di calcio da seguire tra DAZN e Sky. VENERDI 19 SETTEMBRE 2025 Ore 20:45. Lecce-Cagliari – in diretta su DAZN. Telecronaca di Gabriele Giustiniani ed Alessandro Budel. SABATO 20 SETTEMBRE 2025 Ore 15:00. Bologna-Genoa – in diretta su DAZN. Telecronaca di Edoardo Testoni e Dario Marcolin. Ore 18:00. Hellas Verona-Juventus – in diretta su DAZN. Telecronaca di Riccardo Mancini e Fabio Bazzani. Ore 20:45. Udinese-Milan – in diretta su DAZN. Telecronaca di Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini. 🔗 Leggi su Bubinoblog
