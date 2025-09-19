Serenata a Napoli | spettacolo di musica e parole di Serena Rossi

Bolognatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

S’intitola ‘Serenata a Napoli’ lo spettacolo di musica e parole che Serena Rossi dedica alla sua città e che andrà in scena il 27 e 28 settembre (sabato ore 21, domenica ore 18) al Teatro Duse di Bologna. Lo show, che torna sul palco vi Cartoleria a grande richiesta del pubblico dopo il sold out. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serenata - napoli

Serena Rossi sul palco a Spoleto: "Canto la mia SereNata a Napoli"

Alla Versiliana: "SereNata a Napoli" di Serena Rossi

Serenata a Napoli: spettacolo di musica e parole di Serena Rossi; Serena Rossi tra Verona e la sua Napoli: «Mi conoscono per cinema e tv. Ma la musica fa parte di me»; “SereNata a Napoli”. Serena Rossi al Teatro Romano di Spoleto.

serenata napoli spettacolo musica“SereNata a Napoli” sbarca alla Certosa di Capri: Serena Rossi in scena l'8 settembre - Lunedì 8 settembre alle ore 21, la suggestiva cornice del chiostro della Certosa di San Giacomo accoglierà Serena Rossi con lo spettacolo "SereNata a Napoli", un evento straordinario annunciato dal si ... Scrive ilvescovado.it

serenata napoli spettacolo musicaSerena Rossi chiude il MediTa, standing ovation per SereNata - La voce sublime della Serenata a Napoli, un’armonia perfetta con le ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Serenata Napoli Spettacolo Musica