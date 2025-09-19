Una "persona molto serafica". Così viene descritto dai vicini Maurizio Rebuzzini, il critico fotografico morto mercoledì in circostanze sospette. Quando è stato soccorso era sul ballatoio con affaccio sul cortile interno dello stabile di via Zuretti 2A, fuori dal suo studio. Lì i condomini lo incrociavano spesso, seduto a fumare il suo sigaro o al bar all’angolo a prendere il caffè, a volte in compagnia del figlio, quarantaquattrenne, che ha chiamato i soccorsi mercoledì sera. Cordiale con tutti, Rebuzzini era "una presenza storica" nel quartiere, dove ora si dicono "tutti scossi" di fronte all’ipotesi che si sia trattato di omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Serafico e gentile. Siamo scossi"