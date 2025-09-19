Sequestro record in Puglia e Basilicata | bloccati 1,2 milioni di litri di vino irregolare

L'operazione dell'Icqrf e della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di un'ingente quantità di vino privo di tracciabilità. Lollobrigida: "Trasparenza e legalità nelle filiere non sono negoziabili". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sequestro record in Puglia e Basilicata: bloccati 1,2 milioni di litri di vino irregolare

In questa notizia si parla di: sequestro - record

Riciclaggio tra Puglia e Basilicata: 9 arresti e 11 società sotto sequestro; Riciclaggio di denaro sporco: 9 arresti; Scavi clandestini, reperti rubati e venduti illecitamente: oltre 3700 beni culturali recuperati tra Puglia e Basilicata.

Sequestro di 1500 quintali di vino in Puglia, Pentassuglia: «Tenere alta la guardia» - 500 quintali di vino "Primitivo" contraffatto in Puglia. Riporta msn.com

Blitz nel Salento, maxi sequestro di falso vino "Primitivo Igp" - Il sequestro è avvenuto grazie ad un’operazione congiunta dell’ICQRF Puglia- Come scrive leccesette.it