Sequestro di allevamento zootecnico a Catania | animali in condizioni precarie

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli dei Carabinieri NAS. I Carabinieri del NAS di Catania, nell’ambito dei controlli sul settore zootecnico e sulla filiera delle carni, supportati dal personale della locale A.S.P., hanno effettuato il sequestro preventivo di un allevamento suino ed equino nella provincia etnea. Condizioni degli animali. L’intervento ha evidenziato gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie e del benessere animale. Gli 18 suini e 3 equini erano costretti a vivere tra rifiuti speciali, scarti alimentari e cumuli di letame, in condizioni degradanti e irrispettose della dignità degli animali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

