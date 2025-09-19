Non c‘è scampo per i bracconieri, sequestrati 20 chili di funghi dalle guardie ecologiche del Consorzio alto Appennino Reggiano. La ricerca di funghi è una passione sportiva, a volte irresistibile, che spinge alcuni ‘fungaioli’ a una sorta di bracconaggio senza alcun rispetto delle regole, come quella che vieta la raccolta due giorni la settimana (lunedì e venerdì) per il riposo del bosco. Indispensabile avere il permesso rilasciato in vari punti vendita della montagna. In queste ultime settimane c’è stato un risveglio del bosco con la proliferazione di funghi boletus, questo naturalmente ha indotto molti appassionati a salire in montagna addentrandosi nei boschi e, in qualche caso, perdendo persino l’orientamento per il rientro sulla strada maestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sequestrati 20 chili di funghi