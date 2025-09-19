sequestrata struttura turistica nel napoletano

Tempo di lettura: 2 minuti E’ ritenuto abusivo e per questo è stato sequestrato uno stabilimento balneare nel Napoletano. È accaduto a Piano di Sorrento, dove il personale della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Castellammare di Stabia ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Ad essere interessata la struttura turistica “Antico Bagno Nettuno” situata in località Porto di Marina di Cassano, in un’area – stando a ciò che fanno sapere gli inquirenti – sottoposta “a vincoli paesaggistici ed ambientali, essendo stata dichiarata di notevole interesse pubblico”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

