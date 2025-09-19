Un incontro unico dove musica, arte e natura si fondono in un’esperienza sensoriale che è un invito ad ascoltare la natura con tutto il corpo. Due concerti, due giornate – oggi e domani – di immersione tra suono, paesaggio e convivialità: un’occasione per lasciarsi trasportare dalle vibrazioni musicali che dialogano con la natura e con l’atmosfera inconfondibile del luogo. L’azienda agricola in località Tatti, nel territorio comunale di Gavorrano, nata negli anni ’90 per volontà di Ruedi Gerber, ospita ’Le Souffle de Sequerciani (Il Respiro di Sequerciani)’, opera che vibra tra arte sonora, natura e paesaggio, trasformando ogni nota in eco del territorio e ogni silenzio in ascolto del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Sequerciani’. Insieme arte, musica e natura