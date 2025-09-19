L’Aula della Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere con 243 sì e 109 no. Si tratta del terzo voto. La maggioranza assoluta, che è stata raggiunta, è sufficiente al prosieguo dell’iter della riforma costituzionale che ora attende l’ultimo ok da Palazzo Madama. Non è invece stata centrata la maggioranza dei due terzi che avrebbe evitato il referendum. A favore hanno votato, oltre alle forze politiche del centrodestra, anche Azione. Contro Pd, M5S e Avs. Mentre si sono astenuti, quasi tutti, tra i renziani di Iv e Più Europa. Bagarre in aula dopo i festeggiamenti per il sì alla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Separazione delle carriere, terzo via libera e rissa sfiorata