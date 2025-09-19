Separazione carriere Nappi | grazie alla Lega sempre più vicino il traguardo della giustizia giusta
Giustizia, Nappi (Lega): “Con il sì della Camera, sempre più vicini a una giustizia giusta”. “ Con il voto favorevole della Camera alla Riforma della giustizia, gli italiani sono sempre più vicini a tagliare un traguardo storico: quello della giustizia giusta. Grazie alla Lega e al nostro leader Matteo Salvini per l’instancabile lavoro e lo straordinario impegno profuso nel combattere e vincere l’ennesima battaglia di civiltà. Avanti così “. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: separazione - carriere
