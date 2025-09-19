Senza patente e assicurazione in fuga per 10 km | multato per 12.000 euro

Una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e una multa salatissima, da oltre 12mila euro: tanto è costata la fuga dello scorso weekend a un uomo residente in Valsabbia e intercettato in queste ore dagli agenti dell'aggregazione valsabbina di Polizia Locale.Come riferito dal comando, i fatti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: patente - assicurazione

Ancona, 70enne fermato alla guida: era da anni senza patente, assicurazione né revisione dell’auto

Al volante senza assicurazione e con la patente scaduta

Folle inseguimento sulla Statale, non si ferma all'alt della polizia. Era senza patente e assicurazione

Senza casco, patente, assicurazione e revisione | Motociclista stangato http://ow.ly/atTz106m1qC [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X

Alla guida di una moto senza patente e senza assicurazione: sanzionato dalla Polizia di Asti Vai su Facebook

? Senza patente e assicurazione, in fuga per 10 km: multato per 12.000 euro; Non ha la patente né l'assicurazione, fuga dalla polizia per 44 chilometri: Volevo solo prendere un caffè; Cesena, sudamericano in fuga in moto senza patente né assicurazione: 20 km di inseguimento e denuncia.

Senza patente, fugge su uno scooter con la targa coperta: denunciato - È accaduto tra Vestone e Sabbio Chiese: l’uomo non si era fermato all’alt della Locale. Da giornaledibrescia.it

Sabbio Chiese, fuga dopo l’alt: in sella alla moto non assicurata e senza patente - Il centauro, che aveva anche coperto la targa della due ruote, è fuggito per 10 km prima di essere fermato. quibrescia.it scrive