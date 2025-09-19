Senza Cri fuori il video del brano Anno del drago gli ospiti del suo primo live

Senza Cri pubblica oggi il nuovo s ingolo Anno del drago, accompagnato dal videoclip, e annuncia gli o s piti del s uo primo live, a Milano. È disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Senza Cri, Anno del drago (ADA Music ItalyWarner Music Italy), accompagnato dal video. Il brano anticipa l’appuntamento live del 28 settembre a Milano in Santeria Toscana ( biglietti disponibili ), per cui l’artista ha svelato anche gli ospiti speciali: Antonia, Ethan Lara e Mimì. Il videoclip porta il pubblico all’interno dell’universo creativo dell’artista. Con un’estetica modernista e urban-futuristica, il regista Mattia Di Tella (Redlab Agency), costruisce una serie di quadri visivi potenti e coerenti con l’immaginario di Senza Cri. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Senza Cri, fuori il video del brano Anno del drago, gli ospiti del suo primo live

In questa notizia si parla di: fuori - brano

OneRepublic, fuori il brano Beautiful Colors (from Kaiju No.8)

Ludo Brusco Mr.Hyde. Mr.Hyde · Amiche e' core. Amiche e' core Mr.Hyde & @rispoli.enrico Fuori ora il video su Youtube ed il brano su tutti i digital store Vai su Facebook

#Annalisa e #MarcoMengoni, fuori la canzone 'Piazza San Marco' Il brano fa parte del nuovo album della cantautrice di Savona 'Ma io sono fuoco', in uscita questo autunno - X Vai su X

Amici 24, Senza Cri fuori dal Serale: le prime dichiarazioni della cantante dopo l'eliminazione; Antonia Nocca, il video con Senza Cri; Senza Cri e Antonia insieme, fan impazziti: Stupende, viva l'amore. Il video tenerissimo.

Antonia Nocca, la relazione con Senza Cri va a gonfie vele/ L’ultimo video fa sognare i fan - Dopo la scuola di Amici la relazione tra Antonia Nocca e Senza Cri sta procedendo a gonfie vele e le due dovrebbe esibirsi insieme molto presto ... Si legge su ilsussidiario.net

Amici 2025, Antonia e Senza Cri complici in un video su Instagram: fan al settimo cielo - Antona e Senza Cri hanno instaurato un bellissimo rapporto nella scuola di Amici e lo stanno coltivando anche lontano dalle telecamere di Canale 5. Secondo it.blastingnews.com